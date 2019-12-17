"Слуга народа" Холодов продолжает атаковать рынок табачных изделий, который на днях был стабилизирован при участии президента
КИЕВ. 17 декабря. УНН. Народный депутат от “Слуги народа” Андрей Холодов продолжает лоббировать интересы своего табачного бизнеса, из которого, по его же словам, вышел 2-3 года назад. Об этом сообщает hubs.ua со ссылкой на поправку Холодова к закону законопроекту № 1209-1.
Согласно тексту поправки, автор предлагает в 2020-2025 годах наделить торговцев сигаретами правом “...превышать при реализации табачных изделий максимальные розничные цены, установленные на эти изделия в соответствии с законодательством, не более чем на 15%”. С учетом акцизного налога превышение конечной стоимости сигарет от “максимальной розничной” может превысить 15% уже в следующем году. Холодов инициировал внесение правки 10 декабря, на заседании рабочей группы при Комитете ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.
Ранее журналисты программы “Схемы: коррупция в деталях” выяснили, что Холодов основал на Кипре фирму Reineweg. Адрес регистрации совпадает с адресом частного дома, принадлежащим семье нардепа. Указанной фирме опосредованно принадлежит сеть табачных киосков в Киеве. Журналисты также указывают: поправка Холодова к закону № 1209-1 не первая его законодательная инициатива об увеличении прибыльности табачного бизнеса. Национальное антикоррупционное бюро Украины зарегистрировало в отношении нардепа уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 364 УК Украины — злоупотребление властью или служебных положением.
Сам Андрей Холодов в комментарии СМИ заявил, что никогда не был причастен к табачному бизнесу. “Ни продажей, ни изготовлением я никогда не занимался”, — пишет ТСН со ссылкой на фейсбук-страницу нардепа. В свою очередь версию журналистов о бизнесе Холодова подтвердил его коллега по фракции, член финкомитета Алексей Устенко. “...Вряд ли он лоббировал собственный бизнес, так как он сказал, что вышел из него еще 2 или 3 года назад”, — сказал он в комментарии hubs.ua.
Причиной новых активностей Андрея Холодова может быть грядущая отмена поправки № 8, из-за которой табачные компании начали останавливать фабрики и сокращать производство, появился риск серьезного падения акцизных отчислений в госбюджет и массовых увольнений. Чтобы урегулировать ситуацию, с компаниями встретился президент Украины и пообещал инициировать отмену данной поправки.
Напомним, 3 октября на заседании Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политики в законопроект № 1049 о едином счете для уплаты налогов, была внесена и поддержана депутатами поправка, которая законодательно устанавливает фиксированную маржу при оптовой продаже сигарет — 7%, а при розничной — 13%.