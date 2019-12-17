КСУ обнародовал вывод относительно назначения Президентом глав ГБР и НАБУ

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Конституционный суд Украины частично признал неконституционным законопроект о закреплении в Конституции права Президента назначать руководителей Государственного бюро расследований и Национального антикоррупционного бюро. Об этом УНН сообщает со ссылкой на заключение КСУ.

Так, Конституционный Суд вынес два вывода. В первом, законопроект о внесении изменений в статью 106 Конституции Украины (относительно закрепления полномочий Президента Украины образовывать независимые регуляторные органы, Национальное антикоррупционное бюро Украины, назначать на должности и освобождать от должностей директора Национального антикоррупционного бюро Украины и директора Государственного бюро расследований) (рег. № 1014) не соответствует требованиям части первой статьи 157 Конституции Украины.

Во втором, законопроект о закреплении полномочий Президента Украины образовывать независимые регуляторные органы, Национальное антикоррупционное бюро Украины, назначать на должности и освобождать от должностей директора Национального антикоррупционного бюро Украины и директора Государственного бюро расследований соответствует требованиям части второй статьи 157, статьи 158 Конституции Украины.

Ранее представитель Президента Владимира Зеленского в КСУ Федор Вениславский заявил, что наделение Президента Украины полномочиями назначать и освобождать от должностей директоров Национального антикоррупционного бюро и Государственного бюро расследований усилит независимость государственных правоохранительных органов.

Напомним, у Зеленского объяснили, зачем ему право назначать и увольнять директоров НАБУ и ГБР.