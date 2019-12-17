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В Киеве побит первый температурный рекорд декабря

В Киеве побит первый температурный рекорд декабря

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Среднесуточная температур 16 декабря составила +6,6°С, что на полградуса выше предыдущего температурного рекорда. Об этом сообщили в Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского, передает УНН.

"Середина декабря в столице началась с температурного рекорда. По данным метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского среднесуточная температур 16 декабря составила +6,6° С, что на 0,5°С выше предыдущего рекорда температуры воздуха, который держался с 2017 года" , - говорится в сообщении.

Указано, что по климатической норме такое значение соответствует температуре конца октября.

Напомним, в столичной обсерватории рассказали, почему зима теплая.

Источник: УНН
Теги: погода, Киев, зима, рекорд
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