Регистрация | Вход |
USD: 23,49 -0,0076  EUR: 26,18 -0,0743 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
вторник, 17 декабря 2019 18:39
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
От постельного белья до военной мебели: что производят в местах лишения свободы
От постельного белья до военной мебели: что производят в местах лишения свободы
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал и ЧП
Вернуться к списку RSS Архив
4965
Версия для печати

В Ровно в школе умерла ученица

В Ровно в школе умерла ученица

КИЕВ. 17 декабря. УНН. В Ровно ученица 9-го класса потеряла сознание, потом девочка умерла. Об этом корреспонденту УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Ровенской области.

На вопрос журналиста, действительно ли умерла ученица в школе, в полиции сообщили: "Было такое".

"В школе девочка потеряла сознание и к ней вызвали скорую. Она училась в 9 классе. По словам родителей, она болела. В полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины", - сообщили в полиции.

Напомним, в оккупированном Крыму во время урока географии ученик 10 класса умер от сердечного приступа.

Источник: УНН
Теги: Ровно и Ровенская область, дети, смерть
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.