Регистрация | Вход |
USD: 23,49 -0,0076  EUR: 26,18 -0,0743 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
вторник, 17 декабря 2019 18:39
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
От постельного белья до военной мебели: что производят в местах лишения свободы
От постельного белья до военной мебели: что производят в местах лишения свободы
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Экономика
Вернуться к списку RSS Архив
4410
Версия для печати

На концессию порта Ольвия подали три заявки

На концессию порта Ольвия подали три заявки

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Компании из Катара и Украины заявили об участии в концессионном конкурсе в порту Ольвия, в общем подали три заявки. Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Мининфраструктуры.

"Завершился прием заявок на конкурс по передаче в концессию имущества ГП "Стивидорная компания "Ольвия", который проходил с 18 октября. За это время в конкурсную комиссию поступило 3 заявки от украинских и международных компаний. Участниками концессионного конкурса является портовые операторы из Украины и Катара", - сообщили в министерстве.

Как отмечается, две компании из трех предварительно квалифицированы для участия в следующем этапе. "Что касается третьей, то решение конкурсной комиссией пока не принято, поскольку заявка была подана в последний день приема заявок", - добавили в ведомстве.

"Конкурсные предложения на участие в конкурсе было подано двумя компаниями: Кютерминалз и объединением ООО Морское агентство "Питерс" и ООО "Протто-Газолин", - отметили в Мининфраструктуры.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий отметил, что от реализации концессионного проекта в порту "Ольвия" ожидается 66 млн долл. инвестиций и минимум 3 млн долл. государственных инвестиций в следующие 35 лет. А также 3 млн долл. ежегодных концессионных платежей.

Следующий этап, оценка конкурсных предложений участников и определение победителя, состоится 21 января 2020 года.

Напомним, на концессию порта Херсон подали заявки четыре больших инвестора.

Также напомним, в январе 2020 года планируется объявление победителей в концессионных конкурсах в портах Ольвия и Херсон.

Источник: УНН
Теги: порт, Мининфраструктуры, Владислав Криклий
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.