Генерал Марченко вышел из СИЗО

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Генерал Дмитрий Марченко, который является подозреваемым по делу о закупке некачественных бронежилетов, вышел из СИЗО. Об этом сообщил бывший советник министра обороны Украины Юрий Бирюков на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Есть, вышел", - написал Бирюков.

Напомним, пятый президент и народный депутат Петр Порошенко внес 19 млн гривен залога за генерала Дмитрия Марченко, подозреваемого в деле о закупке некачественных бронежилетов.

Так, 11 ноября суд арестовал начальника главного управления Министерства обороны Украины Дмитрия Марченко с альтернативой залога в 76 млн гривен. 28 ноября Киевский апелляционный суд уменьшил размер залога до 20 млн гривен.

В июне 2019 года Главное управление Минобороны обвиняло ГБР в том, что их действия заблокировали закупки бронежилетов. Кроме того, в ведомстве отрицали информацию Бюро по проведению экспертизы, которая подтвердила низкое качество бронежилетов.

Перед тем, 26 июня, представители ГБР совершили около 40 обысков по местам жительства ряда должностных лиц Минобороны, работников коммерческих структур и в офисных помещениях в рамках расследования уголовного производства о закупке для нужд ВСУ имущества по завышенным ценам.