Антикоррупционный суд начал исследования доказательств по делу экс-чиновника ГПЗКУ

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Высший антикоррупционный суд начал исследования доказательств по делу в отношении бывшего чиновника ПАО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины", который подозревается в нанесении более 60 млн долл убытков предприятию. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП в Facebook.

"На судебном заседании начато исследование доказательств, предоставленных прокурором, и исследован 1 том материалов", - говорится в сообщении.

Также, следующее заседание состоится 14 января 2020 года.

Как сообщалось, 10 октября 2019 года суд избрал меру пресечения экс-советнику председателя правления ПАО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с альтернативой внесения залога в размере 1 млн 344 тыс. 700 гривен.

Напомним, по данным следствия, представитель международного зернотрейдера и чиновники ГПЗКУ организовали коррупционную схему, по которой зерно, принадлежащее госкомпании, по ряду субъектов хозяйствования было поставлено в Саудовскую Аравию. Поставка происходила на условиях последующей оплаты, что не соответствовало установленным рыночным правилам. В результате ГПЗКУ средства не получила, понеся убытки в размере более 60 млн долл.