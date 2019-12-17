Регистрация | Вход |
USD: 23,49 -0,0076  EUR: 26,18 -0,0743 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
вторник, 17 декабря 2019 20:11
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
От постельного белья до военной мебели: что производят в местах лишения свободы
От постельного белья до военной мебели: что производят в местах лишения свободы
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Экономика
Вернуться к списку RSS Архив
7245
Версия для печати

Курс гривны продолжает укрепляться

Курс гривны продолжает укрепляться

фотогалерея

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Официальный курс гривны на 18 декабря 2019 года установлен на уровне 23,46 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.

Так, согласно данным НБУ, курс гривны на 18 декабря установлен на таком уровне — 23,4691 грн за доллар.

Добавим, гривна укрепляется уже не первый месяц. Ранее в Нацбанке объяснили причины укрепления курса гривны.

При этом премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявлял, что укрепление гривни — это хорошо для граждан Украины, но плохо для экспортеров.

Напомним, в апреле 2015 года года официальный курс был зафиксирован на уровне 23,51 грн/долл. К тому же вчера, курс гривны обновил четырехлетний максимум.

Источник: УНН
Теги: НБУ, Украина, гривна
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.