Курс гривны продолжает укрепляться

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Официальный курс гривны на 18 декабря 2019 года установлен на уровне 23,46 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.

Так, согласно данным НБУ, курс гривны на 18 декабря установлен на таком уровне — 23,4691 грн за доллар.

Добавим, гривна укрепляется уже не первый месяц. Ранее в Нацбанке объяснили причины укрепления курса гривны.

При этом премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявлял, что укрепление гривни — это хорошо для граждан Украины, но плохо для экспортеров.

Напомним, в апреле 2015 года года официальный курс был зафиксирован на уровне 23,51 грн/долл. К тому же вчера, курс гривны обновил четырехлетний максимум.