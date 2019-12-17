Соединенные Штаты готовят визит Помпео в Украину и рассматривают кандидатуру нового посла - СМИ

КИЕВ. 17 декабря. УНН. США для налаживания отношений с Украиной рассматривают возможность визита госсекретаря Майкла Помпео в Киев в январе и назначение нового посла в эту страну. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на неназванных представителей американской администрации, передает УНН со ссылкой на соответствующий материал.

“Представители администрации Дональда Трампа предпринимают шаги по стабилизации отношений с Украиной, которые пострадали из-за расследования в рамках процедуры импичмента. Помощники президента рассматривают возможность назначения нового посла в Киев”, — отмечает издание. Должность главы диппредставительства в украинской столице остается вакантной с мая, когда предыдущий посол Мари Йованович была отозвана в Вашингтон.

“Как ожидается, Украину в следующем месяце посетит госсекретарь США Майкл Помпео, что подтвердил сотрудник администрации, — говорится в публикации. — Это будет первый визит нынешнего госсекретаря в эту страну”. Назначение в Киев может получить глава Германского фонда Маршалла Соединенных Штатов (США), генерал-лейтенант в отставке Кейт Дейтон, который посещал Украину и говорит по-русски. По данным газеты, Трампу нравится кандидатура Дейтона, а сам генерал выражал готовность приступить к новой работе. Среди других претендентов рассматривается и.о. помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филипа Рикера, который 4 декабря посетил с визитом Киев.

Напомним, личный адвокат президента США Дональда Трампа — Рудольф Джулиани признался, что посол США в Украине Мари Йованович препятствовала ему в том, чтобы получить компромат на кандидата в президенты США Джо Байдена. Поэтому он хотел устранить ее с должности.