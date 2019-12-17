STEM is FEM показал старшеклассницам быт программистов и познакомил с министром

КИЕВ. 17 декабря. УНН. В течение двух дней 23 девочки-старшеклассницы со всей Украины узнавали все про IT и вдохновлялись историями женщин из этой отрасли совместно с благотворительным образовательным проектом STEM is FEM. Своими историями делились Министр социальной политики Украины Юлия Соколовская, народный депутат Украины, в прошлом главная операционная директор Ring Ukraine Кира Рудик и вице-президент по инжинирингу GlobalLogic Юлия Дубовая, передает УНН.

"Вам часто будут говорить в жизни – "так было всегда, не двигай это, этого никому еще не удавалось, так сложилось исторически", но никому не верьте. Если вы чувствуете, что что-то не так, что вы знаете, как будет лучше – обязательно попробуйте. Ценность каждого из нас в том, что мы можем увидеть то, что не увидят другие. И вашей ценностью может стать то, что вы не боитесь действовать. Я всегда считаю, что если ты сам не сделаешь, то может и никто никогда не сделает. Поэтому всегда давайте себе шанс, возможность и смелость сделать то, что никто до вас не делал" – поделилась советом с участницами Юлия Соколовская.

Также девочки пообщались с женщинами из различных направлений IT и посетили офисы технологических компаний. Об особенностях профессий инженера, тестировщицы и других рассказали Нина Левчук (руководитель направления развития онлайн-платформ, стартапов и венчурных фондов Google в Центральной Европе), Анастасия Харитонова (аккаунт-стратег Google), Виктория Таранюк (Lead QA компании GlobalLogic), Татьяна Хряпина (CEE L & D Regional Head, GlobalLogic) и Ирина Зеленецкая (Front-End разработчица в компании Beetroot).

В компании GlobalLogic участницы увидели новейший концертный музыкальный пульт, для разработки которого музыканты стали изучать IT, и креативный пространство, в котором между подсолнухами Ван Гога и современным хайвеем, работают разработчики. В офисе Beetroot девушки узнали о шведских традициях в украинском антураже, и преимуществах работы в компании с горизонтальной структурой.

"В IT-модуль мы пытались внести как можно больше интересностей из жизни разработчиков и крупных компаний. Сегодня работа программиста – это не только написание кода. Сегодня это общение, расширение горизонтов, постоянное развитие и стремление к новым свершениям. Надеюсь, что вскоре участницы проекта присоединятся к большой и дружной семье украинских разработчиков", - говорит один из инициаторов проекта, инвестор и IT-бизнесмен Сергей Токарев.

STEM is FEM - благотворительный образовательный проект, цель которого мотивировать девушек выбирать STEM-специальности. Это наука, технологии, инженерия и математика. Каждые два месяца проект выбирает узкую область и знакомит с ней девушек. На этот раз темой модуля стали информационные технологии. А уже в январе 2020 года начнется конкурс на образовательный модуль "Энергетика и экология".