Регистрация | Вход |
USD: 23,49 -0,0076  EUR: 26,18 -0,0743 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
вторник, 17 декабря 2019 20:10
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
От постельного белья до военной мебели: что производят в местах лишения свободы
От постельного белья до военной мебели: что производят в местах лишения свободы
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Общество
Вернуться к списку RSS Архив
2565
Версия для печати

ООС: на участках разведения ситуация стабильная

ООС: на участках разведения ситуация стабильная

КИЕВ. 17 декабря. УНН. На двух участках разведения войск ситуация стабильная также на них соблюдается режим тишины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"На участке разведения № 1 ситуация остается стабильной. Режим тишина соблюдается. Перевозки населения между восстановленным мостом и КПВВ "Станица Луганская" осуществляется автобусом и двумя электромобилями. Перевезено 4340 пассажиров", - говорится в сообщении.

Так, представители ГСЧС Украины ежедневно, с обеих сторон дороги, проводят обследование местности на наличие взрывоопасных предметов. Сотрудники Международного комитета Красного Креста, в случае необходимости, оказывают людям медицинскую помощь.

"На участках разведения № 2 и № 3 обстановка стабильная. Продолжаются мероприятия по соблюдению режима тишины", - добавляется в сообщении.

Напомним, в течение суток боевики дважды обстреляли украинские позиции из гранатометов крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, Украина, ООС
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.