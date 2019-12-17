ООС: на участках разведения ситуация стабильная

КИЕВ. 17 декабря. УНН. На двух участках разведения войск ситуация стабильная также на них соблюдается режим тишины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"На участке разведения № 1 ситуация остается стабильной. Режим тишина соблюдается. Перевозки населения между восстановленным мостом и КПВВ "Станица Луганская" осуществляется автобусом и двумя электромобилями. Перевезено 4340 пассажиров", - говорится в сообщении.

Так, представители ГСЧС Украины ежедневно, с обеих сторон дороги, проводят обследование местности на наличие взрывоопасных предметов. Сотрудники Международного комитета Красного Креста, в случае необходимости, оказывают людям медицинскую помощь.

"На участках разведения № 2 и № 3 обстановка стабильная. Продолжаются мероприятия по соблюдению режима тишины", - добавляется в сообщении.

Напомним, в течение суток боевики дважды обстреляли украинские позиции из гранатометов крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.