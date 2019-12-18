Партнер Джулиани получил 1 млн долларов от украинского олигарха - прокуроры США
Лев Парнас
КИЕВ. 18 декабря. УНН. Деловой партнер личного адвоката президента США Лев Парнас получил один миллион долларов от адвоката украинского олигарха Дмитрия Фирташа, сообщили американские прокуроры 17 декабря в суде, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
Делового партнера Руди Джулиани, которому инкриминируют финансовые злоупотребления, отпустили под залог после его ареста в октябре. Он находится под домашним арестом во Флориде.
На прошлой неделе офис федерального прокурора США попросил судью вернуть Парнаса обратно в тюрьму, пока он ждет суда, мотивируя это тем, что тот занижает свои доходы и активы.
Как говорят прокуроры, он не сообщил, что получил 1 млн долларов со счета в России в сентябре, за месяц до того, как его обвинили в нарушениях финансирования кампании, сговоре, даче ложных показаний и фальсификации записей. Парнас это отрицает.
Упомянутый счет был открыт на имя его жены, Светланы Парнас.
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Выплата вызывает новые вопросы о характере и о заказчиках работы, которую выполнял Парнас и его помощник Игорь Фруман. Некоторые нюансы их деятельности остаются невыясненными до сих пор.
Их обвиняют, в частности, в том, что, работая по заказу одного или нескольких украинских государственных чиновников, они стремились добиться отставки посла США в Украине Мари Йованович. По данным источников NBC, одним из таких чиновников является бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. Ранее он обвинил в коррупции бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера. Многие называют эти обвинения необоснованными.
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Парнас и Фруман отказались признавать вину по всем пунктам обвинения.
Bloomberg и другие медиа писали, что Лев Парнас был связан с группой юристов украинского олигарха Дмитрия Фирташа, который является партнером осужденного американского лоббиста Пола Манафорта и может быть экстрадирован в США из Австрии.