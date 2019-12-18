Партнер Джулиани получил 1 млн долларов от украинского олигарха - прокуроры США

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Деловой партнер личного адвоката президента США Лев Парнас получил один миллион долларов от адвоката украинского олигарха Дмитрия Фирташа, сообщили американские прокуроры 17 декабря в суде, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

Делового партнера Руди Джулиани, которому инкриминируют финансовые злоупотребления, отпустили под залог после его ареста в октябре. Он находится под домашним арестом во Флориде.

На прошлой неделе офис федерального прокурора США попросил судью вернуть Парнаса обратно в тюрьму, пока он ждет суда, мотивируя это тем, что тот занижает свои доходы и активы.

Как говорят прокуроры, он не сообщил, что получил 1 млн долларов со счета в России в сентябре, за месяц до того, как его обвинили в нарушениях финансирования кампании, сговоре, даче ложных показаний и фальсификации записей. Парнас это отрицает.

Упомянутый счет был открыт на имя его жены, Светланы Парнас.

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Выплата вызывает новые вопросы о характере и о заказчиках работы, которую выполнял Парнас и его помощник Игорь Фруман. Некоторые нюансы их деятельности остаются невыясненными до сих пор.

Их обвиняют, в частности, в том, что, работая по заказу одного или нескольких украинских государственных чиновников, они стремились добиться отставки посла США в Украине Мари Йованович. По данным источников NBC, одним из таких чиновников является бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. Ранее он обвинил в коррупции бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера. Многие называют эти обвинения необоснованными.

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Парнас и Фруман отказались признавать вину по всем пунктам обвинения.

Bloomberg и другие медиа писали, что Лев Парнас был связан с группой юристов украинского олигарха Дмитрия Фирташа, который является партнером осужденного американского лоббиста Пола Манафорта и может быть экстрадирован в США из Австрии.