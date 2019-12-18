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Уильям Тейлор подтвердил NYT, что уходит в отставку

Уильям Тейлор подтвердил NYT, что уходит в отставку

Уильям Тейлор

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Председатель дипломатической миссии США в Украине Уильям Тейлор заявил во вторник о том, что он покидает свой пост. Газета New York Times сообщила об этом со ссылкой на заявление, сделанное самим дипломатом в переписке с изданием, передает УНН.

По данным NYT, Тейлор уйдет в отставку в начале января в связи с истечением срока его назначения. Он был назначен временным руководителем дипмиссии в Киеве в июне этого года. Согласно закону “О вакансии”, политические назначенцы могут выполнять обязанности руководителей не более 200 дней. Ранее источники, знакомые с ситуацией, предположили в беседе с журналистом NYT, что Тейлор покинет свой пост уже в конце декабря.

В послании NYT Тейлор сообщил, что “администрация вскоре номинирует постоянного посла”. Он не стал вдаваться в подробности.

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Ранее УНН сообщал, что среди возможных кандидатов на пост посла США в Украине чаще всего называют имя генерал-лейтенанта в отставке Кейта Дейтона. Сейчас Дейтон является директором Европейского центра исследований безопасности им. Джорджа Маршалла, расположенного в Германии. В 2018 году Дейтон был назначен старшим советником США по вопросам военных отношений с Украиной.

Накануне личный адвокат президента Трампа — Рудольф Джулиани признался, что посол США в Украине Мари Йованович препятствовала ему в том, чтобы получить компромат на кандидата в президенты США Джо Байдена. Поэтому он хотел устранить ее с должности.

Источник: УНН
Теги: США, Украина, отставка, посол
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