Демократы имеют достаточно поддержки, чтобы утвердить статьи импичмента Трампа - WP

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Демократы имеют достаточно поддержки в Палате представителей Конгресса США для утверждения статей обвинения против президента Дональда Трампа в рамках импичмента. Об этом сообщила во вторник газета The Washington Post, ссылаясь на проведенный журналистами издания анализ позиций конгрессменов по этому вопросу, передает УНН.

Согласно этим данным, о намерении поддержать хотя бы одну из двух статей импичмента высказалось большинство законодателей. При этом республиканцы в полном составе планируют проголосовать против, ни одного “перебежчика” среди них быть не должно, пишет издание. Однако, учитывая нынешний состав нижней палаты, в которой демократы имеют большинство, противникам импичмента не хватит голосов, чтобы остановить процесс.

Ранее спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси (демократ от штата Калифорния) сообщила о том, что голосование по двум статьям обвинения против Трампа в рамках процедуры импичмента состоится в среду.

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Напомним, юридический комитет Палаты представителей Конгресса США утвердил в пятницу две статьи обвинения против Трампа в рамках импичмента. Представители Демократической партии инкриминируют нынешнему главе американской администрации злоупотребления властью и препятствование расследованию Конгресса. Статьи обвинения теперь должны быть рассмотрены на следующей неделе палатой полного состава.

В случае утверждения Палатой представителей обвинительного заключения, подготовленного по итогам расследования в юридическом комитете, будет передано в Сенат Конгресса, где процедура превратится в судебный процесс. Управлять им будет председатель Верховного суда США. Палата представителей на таком процессе фактически выступает стороной обвинения, а сенаторы выполняют роль присяжных. Чтобы импичмент состоялся, необходимо не менее двух третей голосов сенаторов (не менее 67). По этой причине при текущем составе Сената вероятность голосования в пользу импичмента фактически сводится к нулю. С начала текущего года республиканцы (по итогам ноябрьских промежуточных выборов) занимают в верхней палате Конгресса 53 места из 100.