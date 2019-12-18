Аграрный комитет утром в очередной раз собирается на заседание по рынку земли

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Комитет Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики собирается в среду, 18 декабря, утром на заседание относительно продолжения рассмотрения проекта закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения (№2178-10) перед вторым чтением, передает корреспондент УНН.

Начало заседания аграрного комитета запланировано в 9:00.

Заседание ожидается с участием председателей фракций.

Ранее народные депутаты Украины, при заблокированной трибуне и крики "Позор!", приняли в первом чтении законопроект 2178-10 по внедрению рынка земли.

Одним из проблемных вопросов является разрешение иностранцам покупать землю. Президент Владимир Зеленский отметил, что его решать на референдуме будут украинцы. В СН указали, что референдума относительно рынка земли следует ожидать в январе-феврале 2020 года.

Также дискуссионным является вопрос концентрации земли в одни руки. Ранее председатель ВР Дмитрий Разумков заявил, что в Верховной Раде во время подготовки законопроекта о продаже земли сельскохозяйственного назначения ко второму чтению нардепы планируют внести правку по уменьшению концентрации земли в одних руках - предварительно до 50 тыс. гектаров. Впрочем обсуждается предел и в 10-20 тыс. гектаров.

В общем в комитет ВР по вопросам аграрной и земельной политики поступило 4500 поправок к законопроекту о введении рынка земли сельскохозяйственного назначения.