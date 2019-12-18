Арахамия не исключает, что законопроект о рынке земли рассмотрят до конца года

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Верховная Рада Украины, возможно, рассмотрит законопроект о рынке земли еще в этом году. Об этом в кулуарах Рады сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает корреспондент УНН.

Отвечая на вопрос, планируют ли до конца года внести в повестку дня законопроект о рынке земли, Арахамия ответил: “Может быть, смотрите, согласно регламенту это может случиться. Я еще раз подчеркиваю, может быть и так и так. Это все будет зависеть от того, как эффективно работает комитет профильный. Если комитет обработает, теоретически мы можем голосовать в этом году”.

В тоже время лидер фракции ОПЗЖ Вадим Рабинович сообщил о результатах сегодняшнего заседания комитета по вопросам аграрной политики на котором присутствовали руководители фракций и парламента. По словам Рабиновича, было достигнуто решение о том, что будут изучены все 4 тысячи правок, поданные к законопроекту о рынке земли и после этого в течение 10 дней будет сформирована сравнительная таблица, которая даст наглядно изучить ситуацию.

“Если это правда, и никаких наперстков не предусмотрено у них, то мы выйдем на рассмотрение закона о земле где-то к марту месяцу. Я думаю, что это правильно, так как никакой срочности нет”, — считает нардеп.

Он также сообщил, что следующее заседание аграрного комитета запланировано на 15.00 18 декабря.

Напомним, вчера, 17 декабря, Верховная Рада Украины досрочно завершила вечернее заседание для продолжения работы не в пленарном режиме. Представители депутатских фракций и групп вернутся к обсуждению рынка земли на внеочередном заседании комитета по вопросам аграрной и земельной политики.