Правительство планирует рассмотреть вопрос компенсации зарплаты шахтерам

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Правительство на ближайшем заседании рассмотрит вопрос компенсации заработной платы шахтерам. Об этом заявил первый заместитель профильного министра Виталий Шубин, встретившись с представителями профсоюза работников угольной промышленности и трудовых коллективов шахтеров, накануне митинговавших в Киеве, сообщили УНН в пресс-службе Минэкоэнерго.

Виталий Шубин во время встречи, как отмечается, заверил, что Министерство работает над решением проблемных вопросов, которые накапливались годами. Но отметил, что это будет не скоро.

"Есть определенный процесс решения проблем и должны каждый вопрос рассматривать отдельно. В частности, завтра (18 декабря - ред.) правительство будет рассматривать вопрос компенсации заработной платы шахтерам", - отметил замминистра.

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По его словам, министр поставил задачу профильному заместителю сделать аналитику, какие шахты имеют перспективу, а какие нет. "Уверяю Вас, ни одно решение о закрытии шахт не будет приниматься без предварительного обсуждения и решения социального вопроса", - добавил Шубин.

В то же время заместитель министра Станислав Ковалевский во время встречи сообщил, что в течение ноября-декабря этого года проведено рассмотрение программ развития производственно-хозяйственной деятельности государственных угледобывающих предприятий в 2019 году, проектов программ на 2020 год и дальнейшего перспективного развития. Составлен протокол, определяющий, какие шахты будут готовиться к приватизации, которые имеют перспективу развития с привлечением инвестиций и внедрения государственно-частного партнерства.

Напомним, в ноябре шахтерам Донбасса, Луганской, Волынской и Львовской областей было перечислено 1 миллиард гривен на погашение долгов по зарплате.