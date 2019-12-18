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Украинцы с 1 марта смогут выезжать в Россию только по загранпаспортам

Украинцы с 1 марта смогут выезжать в Россию только по загранпаспортам

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Украинцы с 1 марта смогут выезжать из Украины в Россию только по заграничным паспортам. Об этом сообщил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время заседания правительства в Telegram-канале, передает УНН.

"Загранпаспорт для выезда из Украины в РФ. С 1 марта 2020 года пересечение границы с РФ будет осуществляться на основании загранпаспорта, но только для граждан Украины, выезжающих из Украины на территорию РФ", - отметил Гончарук.

Глава правительства отметил, что уменьшается время прохождения пограничного контроля каждого гражданина - для проверки данных лица сведения загранпаспортов считываются специальными приборами.

"При въезде граждан Украины с территории РФ на территорию Украины Государственная пограничная служба Украины будет осуществлять беспрепятственный пропуск граждан Украины и по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении", - добавил он.

Ранее сообщалось, что правительство рассматривает возможность запретить ездить украинцам в РФ по внутренним паспортам.

Источник: УНН
Теги: граница, Россия, Кабмин, Украина, паспорт, Алексей Гончарук

В тексте упоминаются

Гончарук Алексей
Гончарук Алексей
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