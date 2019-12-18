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Правительство усовершенствовало процедуру предоставления гражданства для защитников Украины

Правительство усовершенствовало процедуру предоставления гражданства для защитников Украины

Алексей Гончарук

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Правительство усовершенствовало порядок предоставления гражданства Украины лицам, подвергшимся политическим преследованиям за защиту Украины, а именно порядок определения граждан, осужденных по политическим мотивам на территории своего государства за поддержку Украины. Об этом сообщил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в Telegram-канале, передает УНН.

"Правительство усовершенствовало порядок предоставления гражданства Украины лицам, подвергшимся политическим преследованиям за защиту Украины, ее территориальной целостности и суверенитета", - сообщил Премьер.

Отмечается, что новый порядок позволяет определить граждан, которые осуждены по политическим мотивам на территории своего государства за поддержку Украины и одновременно не допустить предоставления гражданства лицам, осужденным за тяжкие и особо тяжкие преступления с других, кроме политических оснований.

Напомним, 6 июня, Верховная Рада приняла закон о правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства, которые участвовали в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины. Соответствующее решение поддержали 230 народных депутатов.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, гражданство, Алексей Гончарук
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