Правительство усовершенствовало процедуру предоставления гражданства для защитников Украины

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Правительство усовершенствовало порядок предоставления гражданства Украины лицам, подвергшимся политическим преследованиям за защиту Украины, а именно порядок определения граждан, осужденных по политическим мотивам на территории своего государства за поддержку Украины. Об этом сообщил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в Telegram-канале, передает УНН.

"Правительство усовершенствовало порядок предоставления гражданства Украины лицам, подвергшимся политическим преследованиям за защиту Украины, ее территориальной целостности и суверенитета", - сообщил Премьер.

Отмечается, что новый порядок позволяет определить граждан, которые осуждены по политическим мотивам на территории своего государства за поддержку Украины и одновременно не допустить предоставления гражданства лицам, осужденным за тяжкие и особо тяжкие преступления с других, кроме политических оснований.

Напомним, 6 июня, Верховная Рада приняла закон о правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства, которые участвовали в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины. Соответствующее решение поддержали 230 народных депутатов.