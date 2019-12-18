Регистрация | Вход |
USD: 23,49 -0,0076  EUR: 26,18 -0,0743 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
среда, 18 декабря 2019 14:25
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В ОБСЕ рассказали об обсуждении списков на обмен в рамках ТКГ
В ОБСЕ рассказали об обсуждении списков на обмен в рамках ТКГ
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
7140
Версия для печати

Кабмин усилил ответственность для "минеров"

Кабмин усилил ответственность для "минеров"

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Правительство усилило ответственность за ложные сообщения о заминировании зданий, больниц и других общественно важных объектов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук на заседании правительства, передает УНН.

"Правительство усилило ответственность для "минеров" по заранее ложному сообщению о заминировании зданий, больниц и других общественно важных объектов", - написал Гончарук.

Он отметил, что чаще всего такие сообщения касаются заведений образования, здравоохранения, инфраструктурных объектов и угрожают безопасности граждан и государства.

Напомним, в Киеве объявили о подозрении 33-летнему мужчине, который "заминировал" станцию метро "Нивки".

Источник: УНН
Теги: минирование, правительство
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.