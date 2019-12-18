Правительство одобрило открытие нового пункта контроля на железной дороге для въезда в Польшу

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Правительство одобрило открытие международного пункта контроля на железнодорожной станции "Львов" для соединения с Польшей, что уменьшит время ожидания для пассажиров. О таком решении правительства в своем Тelegram-канале написал Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает УНН.

"Мы создаем удобный сервис, который уменьшит время ожидания для пассажиров при пересечении государственной границы на железнодорожной станции "Львов" для железнодорожного пассажирского сообщения с Польшей", - отметил Гончарук.

Он добавил, что правительство для этого открыло международный пункт контроля на этом участке, который будет работать круглосуточно.

"Правительство открыло международный пункт контроля на этом участке, который будет функционировать постоянно и круглосуточно. Все процедуры пограничного и таможенного контроля будут осуществляться непосредственно во время движения поездов", - пояснил он.

Премьер-министр отметил, что открытие международного пункта - результат успешного пилотного проекта.

"Это решение - результат успешного пилотного проекта на поездах "Интерсити+" сообщением "Киев-Львов-Перемышль", что движется между станциями "Львов" и "Мостиска-2" и в обратном направлении", - акцентировал внимание он.

Напомним, во Львове планировали открыть пункт контроля через государственную границу для железнодорожного сообщения "Львов-пассажирский".