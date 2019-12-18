Рада утвердила расходы парламента в 2019 году на сумму почти два млрд грн

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Парламентарии приняли в целом проект постановления №2614 о смете Верховной Рады Украины на 2019 год. Соответствующее решение поддержали 324 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

"Как известно, ВРУ восьмого созыва на текущий год не утверждала смету, но согласно законам о статусе нардепа, о комитетах ВРУ, предусмотрены требования по определению утверждения сметой объема отдельных расходов на обеспечение качественной деятельности парламента в целом, так и народных депутатов", - отметил при обсуждении постановления в сессионном зале глава комитета по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы ВРУ Сергей Кальченко.

Так, согласно смете ВРУ на 2019 год, общий фонд по Аппарату ВРУ составляет 1 970 346 700 грн. Расходы на "осуществление законотворческой деятельности ВР", в которые входит оплата труда, оборудование и инвентарь, расходы на командировки и прочее, составляет 1 074 337 500 гривен.

"Показатели проекта норм расходов на одного народного депутата Украины на 2019 год соответствуют утвержденным приложением к смете Верховной Рады Украины на 2018 год, за исключением одной их составляющей - расходов на канцелярские принадлежности, которые в 2019 году составляет 1 278,0 грн. в год, а в 2018 году составило - 750,0 грн. в год", - говорится в тексте представления сметы ВРУ на 2019 год.

Напомним, Закон "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" опубликован в газете Верховной Рады "Голос Украины" от 13 декабря.

Как сообщалось ранее в УНН, более 200 тыс грн на аренду жилья: стали известны нормы компенсаций для нардепов в 2019 году.