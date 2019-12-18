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Кабмин определил сроки введения электронных ученических и студенческих

Кабмин определил сроки введения электронных ученических и студенческих

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Кабинет министров введет электронные ученические и студенческие билеты в 2020-2021 годах. О таком решении правительства сообщил в Telegram-канале Премьер-министр Алексей Гончарук, ппередае УНН.

"Правительство введет электронные ученические и студенческие билеты в 2020-2021 гг. Воспользоваться ими будет можно через мобильное приложение "Действие", который уже работает с понедельника в бета-версии", - отметил глава правительства.

По его словам, э-документы будут подтверждением статуса студента/ученика и его прав на льготы.

"Бумажные документы тоже будут действовать", - отметил он.

Напомним, 11 декабря министерство цифровой трансформации Украины запустило первую очередь бета-тестировщиков приложения "Действие" ( "Государство в смартфоне").

Источник: УНН
Теги: Кабмин, студенты, ученики, Алексей Гончарук
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