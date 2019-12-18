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Изменение процедуры въезда в РФ приведет к приостановке сделок с ней - Гончарук

Изменение процедуры въезда в РФ приведет к приостановке сделок с ней - Гончарук

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Пересечение границы с Россией по заграничному паспорту для граждан Украины будет означать приостановление действия положений соглашений с РФ, заключенных еще до начала вооруженной агрессии. Об этом сообщил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук на своей странице в Facebook, передает УНН.

Гончарук напомнил, что с 1 марта 2020 года пересечение границы с РФ будет осуществляться по загранпаспорту. При въезде граждан Украины с территории РФ на территорию Украины Государственная пограничная служба Украины будет осуществлять беспрепятственный пропуск украинцев и по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении.

"Это означает приостановление действия положений соглашений с РФ, заключенных еще до начала вооруженной агрессии, которые позволяли пересекать границу на основании внутреннего паспорта или свидетельства о рождении для лиц до 16 лет", - написал

По его словам, кроме того, это решение позволит уменьшить время прохождения пограничного контроля для каждого нашего гражданина, ведь для проверки данных лица сведения загранпаспортов считываются специальными приборами.

Напомним, украинцы с 1 марта смогут выезжать из Украины в Россию только по заграничным паспортам.

Ранее сообщалось, что правительство рассматривает возможность запретить ездить украинцам в РФ по внутренним паспортам.

Источник: УНН
Теги: граница, Россия, Украина, паспорт
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