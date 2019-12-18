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Аграрный комитет сегодня рассмотрит предложение Зеленского о продаже земли в одни руки

Аграрный комитет сегодня рассмотрит предложение Зеленского о продаже земли в одни руки

Николай Сольский

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Комитет по аграрной и земельной политики сегодня на заседании планирует рассмотреть предложение Президента Украины Владимира Зеленского по концентрации 10 тысяч га земли в одни руки. Об этом в кулуарах Рады сообщил глава комитета Николай Сольский, передает корреспондент УНН.

Отвечая на вопрос, есть ли уже утвержденной предложение Зеленского по концентрации 10 тысяч гектаров земли в одни руки, Сольский ответил: "Мы понимаем, что заявление Президента крайне важное. Вместе с тем, мы сегодня на комитете это будем рассматривать".

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил во время встречи с аграриями Киевской области, что предлагает аграрному комитету уменьшить объем продажи земли в 10 гектаров.

Источник: УНН
Теги: земля, Аграрный комплекс, рынок, комитет, продажа, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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