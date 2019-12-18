Регистрация | Вход |
USD: 23,49 -0,0076  EUR: 26,18 -0,0743 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
среда, 18 декабря 2019 15:48
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В ОБСЕ рассказали об обсуждении списков на обмен в рамках ТКГ
В ОБСЕ рассказали об обсуждении списков на обмен в рамках ТКГ
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
3825
Версия для печати

Данилов обсудил с Тейлором вопросы двустороннего сотрудничества между Украиной и США

Данилов обсудил с Тейлором вопросы двустороннего сотрудничества между Украиной и США

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов провел встречу с Временным поверенным в делах США в Украине Уильямом Тейлором. Во время которой они обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и перспективные направления сотрудничества. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СНБО Украины.

"Данилов поблагодарил США за последовательную политику по поддержке суверенитета и территориальной целостности нашей страны и за помощь, которую оказывают Украине Соединенные Штаты, в частности, в секторе безопасности", - говорится в сообщении.

Так, во время встречи были обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества и перспективные направления сотрудничества, в частности, отмечалась важность активизации взаимоотношений в сфере кибербезопасности.

"Сегодня киберугрозы выходят на первый план, и все страны должны быть готовы противодействовать им", - сказал Секретарь СНБО Украины.

Стороны обменялись мнениями о текущей ситуации безопасности в Европе и мире в контексте агрессии против Украины.

Также секретарь СНБО Украины и Временный поверенный в делах США в Украине обсудили итоги переговоров в нормандской формате с участием Президента Украины Владимира Зеленского.

"Данилов и Тейлор также обсудили вопрос евроатлантической интеграции Украины в контексте практического сотрудничества нашего государства с Альянсом. В свою очередь, Временный поверенный в делах США в Украине заверил в неизменности поддержки Украины со стороны США и выразил готовность и в дальнейшем углублять двустороннее сотрудничество", - добавляется в сообщении.

Напомним, в СНБО провели встречу с делегацией Соединенных Штатов.

Источник: УНН
Теги: США, СНБО, Украина, сотрудничество, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.