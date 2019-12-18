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Группа по вопросам реинтеграции ТОТ завершила Концепцию переходного правосудия для Украины

Группа по вопросам реинтеграции ТОТ завершила Концепцию переходного правосудия для Украины

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Рабочая группа по вопросам реинтеграции ТОТ завершила работу над Концепцией переходного правосудия для Украины и передала его на рассмотрение Комиссии по вопросам правовой реформы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Представительство Президента Украины в Автономной Республике Крым.

Постоянный представитель Президента Украины в АР Крым Антон Кориневич принял участие в публичном обсуждении "Безопасная #реинтеграция 2019-2020: итоги и перспективы" в рамках Национальная платформа "Диалог о мире и безопасной реинтеграции".

"В рамках национальной платформы говорили о главных вызовах, которые перед нами стоят на этом непростом пути", - отметил Кориневич.

Так, обсудили применение элементов переходного правосудия к ситуациям в Крыму и на Донбассе.

"Рабочая группа по вопросам реинтеграции ТОТ завершила работу над Концепцией переходного правосудия для Украины и передала его на рассмотрение Комиссии по вопросам правовой реформы", - сообщили в представительстве.

Постоянный представитель отметил, что для целей восприятия и понимания обществом основ переходного правосудия необходима отдельная коммуникация и работа с ключевыми стейкхолдерами.

Отмечается, что удалось обсудить вопрос амнистии и того, что она не может применяться к тем лицам, которые совершили военные преступления, преступления против человечности, другие серьезные нарушения прав человека.

Как ранее сообщалось в УНН, генпрокуратура представила видение ответственности за тяжкие военные преступления.

Источник: УНН
Теги: суд, Донбасс, Крым, оккупация
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