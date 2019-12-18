Регистрация | Вход |
USD: 23,49 -0,0076  EUR: 26,18 -0,0743 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
среда, 18 декабря 2019 15:47
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В ОБСЕ рассказали об обсуждении списков на обмен в рамках ТКГ
В ОБСЕ рассказали об обсуждении списков на обмен в рамках ТКГ
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
11505
Версия для печати

Зеленский одобрил продление действия закона об "особом статусе" Донбасса на год

Зеленский одобрил продление действия закона об "особом статусе" Донбасса на год

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о продлении действия закона об "особом статусе" Донбасса на год. Об этом сообщается на сайте парламента, передает УНН.

"18 декабря 2019 года возвращено с подписью от Президента", - говорится в сообщении о состоянии прохождения документа.

Соответствующий закон о внесении изменения в статью 1 Закона Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" предусматривает создание дополнительных временных возможностей для реализации законодательных условий, направленных на мирное урегулирование ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на основе принципов и норм международного права и Устава ООН.

Этот законопроект вступает в силу со дня его опубликования и, соответственно, действие закона об "особом статусе" Донбасса продлится до 31 декабря 2020 года.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский после встречи в нормандском формате в Париже сообщил, что законопроект об "особом статусе" Донбасса будет продлен.

Рада продлила действие закона об "особом статусе" Донбасса на год 12 декабря.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, особый статус, закон, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.