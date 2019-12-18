Зеленский одобрил продление действия закона об "особом статусе" Донбасса на год

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о продлении действия закона об "особом статусе" Донбасса на год. Об этом сообщается на сайте парламента, передает УНН.

"18 декабря 2019 года возвращено с подписью от Президента", - говорится в сообщении о состоянии прохождения документа.

Соответствующий закон о внесении изменения в статью 1 Закона Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" предусматривает создание дополнительных временных возможностей для реализации законодательных условий, направленных на мирное урегулирование ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на основе принципов и норм международного права и Устава ООН.

Этот законопроект вступает в силу со дня его опубликования и, соответственно, действие закона об "особом статусе" Донбасса продлится до 31 декабря 2020 года.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский после встречи в нормандском формате в Париже сообщил, что законопроект об "особом статусе" Донбасса будет продлен.

Рада продлила действие закона об "особом статусе" Донбасса на год 12 декабря.