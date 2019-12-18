МИД РФ: рассчитываем, что Зеленский поспособствует допуска российских СМИ в Украину

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала президента Украины Владимира Зеленского обеспечить российским журналистам свободный доступ на украинскую территорию, пишет УНН со ссылкой на российское агентство ТАСС.

Вспомнив скандальное видео (где были зафиксированы эмоциональные высказывания) с визитом Президента Украины на Донбасс в октябре этого года, Захарова сказала: “Мы уточнили, что означает это слово. Его можно трактовать как неудачник, дилетант, жертва преступников и так далее. Хочется верить, что это действительно не так, и президент страны в его нынешнем положении сдержит свое слово, обеспечит обещанный свободный доступ журналистам на территорию Украины”.

Как напомнила дипломат, после саммита в “нормандском формате” Зеленский сам проявил инициативу, призвав российских журналистов посетить Украину.

“Мы понимаем, что выполнить свои слова президенту Украины непросто, учитывая ситуацию в стране. Поэтому призываем помочь господину Зеленскому профильные международные структуры и неправительственные организации, прежде всего представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ”, — добавила она.

Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков надеется, что после слов Президента Украины Владимира Зеленского, который пригласил российских журналистов приехать в страну, “политика Киева по СМИ из России изменится” и корреспонденты получат возможность работать в Украине.