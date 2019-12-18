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Украина провела успешные испытания ракетного комплекса "Ольха-М"

Украина провела успешные испытания ракетного комплекса "Ольха-М"

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Государственное предприятие "Государственное Киевское конструкторское бюро "Луч" провело очередные испытания и осуществило 2 успешных запуска ракеты "Ольха-М" на расстояние более 100 км. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в Facebook, передает УНН.

"Сегодня насыщенный событиями и удачный день. ГККБ "Луч" провел очередные испытания и осуществил 2 успешных запуска ракеты "Ольха-М" на расстояние более 100 км. Круговое отклонение составило меньше 30 метров", - сообщил Данилов.

Секретарь СНБО убежден, что этот вид вооружений позволит Вооруженным Силам Украини успешно выполнять целый ряд задач тактического характера.

"Система залпового огня "Ольха-М" будет в ВСУ самым мощным по дальности поражения вооружением сухопутного базирования. "Ольхой-М" после принятия ее на вооружение можно будет поражать разнообразные сухопутные цели и решать оперативно-тактические задачи. Приветствую наших конструкторов и военных!", - подытожил Данилов.

Как сообщалось ранее в УНН, на вооружение армии передали первые 100 серийных ракет "Ольха".

Источник: УНН
Теги: СНБО, ВСУ, ракета, ракетные войска
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