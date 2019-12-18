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В правительстве приняли все меры, чтобы цена на газ не возросла - Гончарук

В правительстве приняли все меры, чтобы цена на газ не возросла - Гончарук

КИЕВ. 18 декабря. УНН. В Правительстве уверяют, что сделали все возможное, чтобы цены в платежках для населения не выросли этой зимой. Об этом во время открытия Офиса противодействия рейдерству сообщил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает корреспондент УНН.

"Мы твердо намерены сделать все от нас зависящее для того, чтобы этой зимой люди в платежке получили наименьшие цифры. Понимая риск, что при отсутствии транзитного контракта на поставку газа Российской Федерацией в Европейский Союз через Украину мы приняли необходимые меры, и компания "Нафтогаз" также обеспечила, чтобы цена на газ не возросла. Чтобы у людей была гарантирована ниже цена на газ, чем это было прошлой зимой. То есть, чтобы даже при худшем сценарии цена на газ была ниже, чем прошлой зимой. Получится сделать ее еще меньше, если транзит будет - посмотрим. До момента, пока мы не знаем, как сценарий будет развиваться, я бы не хотел забегать вперед и говорить цифры", - отметил он.

Напомним, трехсторонние переговоры с участием Украины, России и Еврокомиссии, на которых будет обсуждаться вопрос транзита российского газа через Украину с 2020 года, состоятся в четверг, 19 декабря.

Источник: УНН
Теги: газ, цены, Алексей Гончарук
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