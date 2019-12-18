Соколовская объяснила, как министерство планирует определять минимальный должностной оклад

КИЕВ. 18 декабря. УНН. В законопроекте о отвязке ряда выплат прожиточного минимума, который предлагает Министерство социальной политики, минимальный должностной оклад в бюджетной сфере будет составлять 50% от прожиточного минимума. Об этом заявила во время парламентских слушаний по формированию прожиточного минимума в Украине министр социальной политики Юлия Соколовская, передает корреспондент УНН.

Отвечая на вопрос, по каким критериям планируется определить минимальный должностной оклад в бюджетной сфере, Соколовская ответила: “Бюджетная сфера — законопроектом Минсоцполитики планируется самом деле понятие минимального должностного оклада, который составляет 50% от прожиточного минимума. В законопроекте это предлагается с января 2021 года”.

По ее словам, законопроект не отвязывает от прожиточного минимума никакие социальные выплаты.

Напомним, Министр социальной политики Юлия Соколовская пояснила суть отвязки части различных выплат прожиточного минимума.