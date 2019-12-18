Окончательное решение НКРЭКУ по сертификации оператора ГТС ожидается 26 декабря - Коболев

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Окончательное решение НКРЭКУ по сертификации ООО "Оператор ГТС Украины", а также тарифы, по которым весь рынок будет работать со следующего года, ожидается 26 декабря. Об этом во время мероприятия в Киеве в среду заявил глава НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев, передает корреспондент УНН.

"Окончательное решение о сертификации самого оператора (ГТС Украины - ред.) ожидается 26 декабря этого года. Также 26 декабря этого года мы ожидаем, что регулятор опубликует тарифы, по которым весь рынок будет работать со следующего года", - заявил глава "Нафтогаза".

Напомним, накануне секретариат Энергетического сообщества обнародовал положительное заключение по сертификации ООО "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) как оператора газотранспортной системы.