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Окончательное решение НКРЭКУ по сертификации оператора ГТС ожидается 26 декабря - Коболев

Окончательное решение НКРЭКУ по сертификации оператора ГТС ожидается 26 декабря - Коболев

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Окончательное решение НКРЭКУ по сертификации ООО "Оператор ГТС Украины", а также тарифы, по которым весь рынок будет работать со следующего года, ожидается 26 декабря. Об этом во время мероприятия в Киеве в среду заявил глава НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев, передает корреспондент УНН.

"Окончательное решение о сертификации самого оператора (ГТС Украины - ред.) ожидается 26 декабря этого года. Также 26 декабря этого года мы ожидаем, что регулятор опубликует тарифы, по которым весь рынок будет работать со следующего года", - заявил глава "Нафтогаза".

Напомним, накануне секретариат Энергетического сообщества обнародовал положительное заключение по сертификации ООО "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) как оператора газотранспортной системы.

Источник: УНН
Теги: ГТС, Андрей Коболев, НКРЭКУ
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