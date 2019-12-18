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В Агрокомитет принесли пачку бумаг с правками: приняли первую из них

В Агрокомитет принесли пачку бумаг с правками: приняли первую из них

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Членам комитета по вопросам аграрной и земельной политики после перерыва раздали пачку бумаг с предложенными поправками в законопроект о рынке земли, комитет начал их рассмотрение и проголосовал за первую поправку, передает корреспондент УНН.

Так, после объявленного перерыва для внесения поправок в законопроект о рынке земли, членам комитета раздали пачку бумаг с поданными правками. Так, нардепы начали рассмотрение поправок и уже проголосовали первую поправку.

Напомним, глава комитета по вопросам аграрной и земельной политики Николай Сольский во время заседания комитета объявил перерыв на полтора часа для того, чтобы внести в сравнительную таблицу новые поправки к законопроекту№ 2178-10 о введении рынка сельскохозяйственных земель в Украине.

Как сообщалось ранее, глава комитета Николай Сольский сообщал, в комитет ВР по вопросам аграрной и земельной политики поступило 4500 поправок к законопроекту о введении рынка земли сельскохозяйственного назначения.

Источник: УНН
Теги: комитет, аграрии
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