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Секретарь СНБО рассказал о встрече с временно поверенным в делах США в Украине Тейлором

Секретарь СНБО рассказал о встрече с временно поверенным в делах США в Украине Тейлором

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов во время встречи с временно поверенным в делах США в Украине заявил, что “Соединенные Штаты были и остаются надежным другом нашей страны”, пишет УНН со ссылкой на Facebook-страницу Данилова.

“Соединенные Штаты были и остаются надежным другом нашей страны. Сказал об этом Временному поверенному в делах США в Украине Уильяму Тейлору во время встречи. Разговор, который длился более часа, был очень плодотворный”, — отметил Данилов.

Он также указал, что: “Уильям Тейлор в общении чрезвычайно приятный человек, а как опытный дипломат более чем хорошо осведомлен во всех тонкостях политической ситуации, в диалоге обсудили очень широкий круг вопросов”.

Во время диалога они: “Коснулись темы сотрудничества с евроатлантическими структурами, кибербезопасности, результатов саммита в Париже и многих других вопросов, договорились продолжить обмен мнениями и переводить планы в практическую плоскость”.

Как отмечал УНН, сфера кибербезопасности является одним из важнейших приоритетов деятельности СНБО Украины. Об этом заявил Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов во время встречи с делегацией сотрудников Сената США, которая состоялась в эту субботу.

Источник: УНН
Теги: США, СНБО, Украина
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