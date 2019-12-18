"Постоянно стремится к нулю": Коболев о вероятности подписать контракт с Газпромом

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Шансы продлить контракт с российской компанией “Газпром” по транзиту газа по территории Украины до 1 января очень невысокие. Об этом во время мероприятия в Киеве в среду заявил глава НАК “Нафтогаз” Андрей Коболев, передает корреспондент УНН.

“Трудно предсказать, что будет происходить на переговорах с “Газпромом”. Надеюсь, что новый контракт будет подписан, но, мне кажется, что сейчас уже можно говорить, что вероятность подписания транзитного контракта до 1 января еще какая-то есть, но она очень-очень маленькая. В математике есть такая концепция “непрерывно стремится к нулю”, — сказал Коболев.

Он добавил, что: “если этого не будет, то я думаю, что у нового оператора, в наблюдательный совет “Магистральных газопроводов Украины” будет “замечательная возможность пройти испытания большим стресс-тестом”.

Как сообщал УНН, трехсторонние переговоры с участием Украины, России и Еврокомиссии, на которых будет обсуждаться вопрос транзита российского газа через Украину с 2020 года, состоится в четверг, 19 декабря.

Напомним, ранее глава “Газпрома” Алексей Миллер заявлял, что до заключения нового транзитного контракта необходимо “решить комплекс принципиально важных вопросов”, в частности — “урегулирования судебных споров между „Газпромом“ и украинской стороной, что означает взаимном отказе от претензий и прекращения судебных разбирательств между ОАО „Газпром“ и НАК „Нафтогаз Украины“ по контрактам на поставку и транзит российского газа”. В НАК в ответ на требования Газпрома для нового транзитного контракта заявили о невозможности “обнулить” или забыть арбитражные решения.