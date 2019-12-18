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Экономист посчитал как вырастут сверхприбыли водочных гигантов благодаря реформе Зеленского

Экономист посчитал как вырастут сверхприбыли водочных гигантов благодаря реформе Зеленского

КИЕВ. 18 декабря. УНН. В Украине с 14 декабря вступил в действие закон Президента Владимира Зеленского об отмене государственной монополии на производство спирта. Отныне (с июля 2020 года) право производить спирт получат все желающие, и, в первую очередь, водочные монополисты, в состав которых эксперты причисляют три крупнейшие украинские компании — производителей водки. Прибыли последних вырастут на миллиарды, прогнозирует УНН экономист Александр Охрименко, и аргументирует почему.

“У нас сегодня около 40% спирта в тени. Где-то. Можем посчитать, сколько они могут заработать, не платя акциз: если взять за основу эти 40%, то примерно они могут положить себе в карман за счет левого спирта от 10 до 12 млрд грн. Это примерно такие средства в бюджет могут не поступить в результате неуплаты НДС, акцизов. Это очень большая сумма”, — говорит эксперт.

Так, недавно у нас была монополия на производство спирта и весь процесс контролировался, продолжил Охрименко.

“Контролировались поступления по акцизам. Ну, скажем так, возможность полностью не платить за левый спирт — это было достаточно проблематично. Приходилось, хотя бы часть своего производства, будем честны, не все, но часть все же показывать. А теперь можно гнать левый спирт, не платить налоги и набивать карманы”, — пояснил экономист.

Как писал УНН, так называемый “спиртовой” закон президента, по прогнозам юристов, может быть обжалован в КСУ и отменен, по крайней мере, за нарушение регламента его принятия.

Напомним, указанный документ предусматривает разрешение на импорт спирта в Украину специально уполномоченным КМУ госпредприятиям, а также предусматривает полуторагодовалого запрет на строительство новых спиртовых заводов.

Несмотря на это, отдельные производители водки уже анонсировали, что покупать активы ГП “Укрспирт” не собираются, а будут строить новые собственные производственные (для спирта) мощности. А исходя из этого, объекты “Укрспирт” будут никому не нужны, а если и проданы — то за бесценок, говорят депутаты.

Источник: УНН
Теги: Украина, Укрспирт
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