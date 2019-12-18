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Перерыв во время заседания аграрного комитета продолжается почти на час

Перерыв во время заседания аграрного комитета продолжается почти на час

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Во время заседания комитета по вопросам аграрной и земельной политики был объявлен перерыв на 10 минут, однако, в течение почти часа председатель и члены комитета не возвращаются в зал заседаний, передает корреспондент УНН.

Так, при обсуждении законопроекта о рынке земли председатель комитета по вопросам аграрной и земельной политики Николай Сольский объявил перерыв на 10 минут. Однако, уже почти час, по состоянию на 19:05 в зал заседаний не вернулся ни председатель, ни большинство членов комитета.

Добавим, во время розданных материалов, а именно таблицы с поправками к законопроекту о рынке земли, представители фракций “ОПЗЖ” и “Батькивщина” выразили позицию о нелегитимности соответствующего заседания и голосования, ведь в таблице у каждой правки указанные решения “принято” и “отклонено ”, хотя голосования за соответствующие поправки еще не произошло.

“Таблица сегодня роздана та, которая была роздана ранее, плюс добавлено те правки в таблицу для рассмотрения, которые были проголосованы как комитетские и розданы комитетом. Она на 99% отражает предложения, которые были предоставлены ранее”, - прокомментировал Сольский.

Так, соответствующая спор и была причиной объявления перерыва в ходе заседания комитета.

Ранее сообщал УНН, членам комитета по вопросам аграрной и земельной политики после перерыва раздали стопку бумаг с предложенными поправками в законопроект о рынке земли, комитет начал их рассмотрение и проголосовал за первую поправку.

Источник: УНН
Теги: Украина, ВРУ
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