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Сольский объяснил как структурировали правки в законопроект о рынке земли

Сольский объяснил как структурировали правки в законопроект о рынке земли

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Председатель комитета по вопросам аграрной и земельной политики Николай Сольский объяснил, как секретариат по предварительному поручению структурировал и объединил поправки к законопроекту о рынке земли. Об этом он сообщил во время заседания комитета, передает корреспондент УНН.

“Когда на прошлой неделе мы 11 декабря если не ошибаюсь, приняли решение поручить секретариату объеденить правки. Если от одного депутата были в одной статье полностью одинаковые по тексту и содержанию правки, она ставилась как одна. Если от несколько депутатов другие идентичные по тексту и содержанию правки в одной статье, они не объединялись”, — отметил Сольский.

Напомним, 11 декабря председатель комитета по вопросам аграрной и земельной политики Николай Сольский поручил секретариату, согласно решению регламентного комитета, разбить правки по структурным частям и объединить одинаковые по содержанию для удобства дальнейшего рассмотрения.

Источник: УНН
Теги: Украина
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