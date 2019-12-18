Регистрация | Вход |
USD: 23,49 -0,0076  EUR: 26,18 -0,0743 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
среда, 18 декабря 2019 23:23
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В ОБСЕ рассказали об обсуждении списков на обмен в рамках ТКГ
В ОБСЕ рассказали об обсуждении списков на обмен в рамках ТКГ
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
9240
Версия для печати

Цемах подал жалобу в ЕСПЧ против Украины и Нидерландов

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Подозреваемый по делу о крушении малайзийского Boeing рейса MH17 над Донбассом в 2014 году Владимир Цемах подал жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) против Украины и Нидерландов. Об этом сообщил его адвокат Анатолий Кучерена, передаёт УНН со ссылкой на ТАСС.

“Я подал жалобу в ЕСПЧ в интересах Цемаха. Пока большей информации у меня нет, ждем дальнейшего развития событий”, — сказал Кучерена.

По его словам, в жалобе Цемах обращает внимание на обстоятельства его “похищения и содержания в СИЗО в Киеве” и “применения к нему в камере психотропных препаратов”.

Как сообщал УНН, Владимир Цемах объявлен в розыск по запросу Службы безопасности Украины.

Напомним, ранее Цемах заявил, что спецслужбы Украины якобы “требовали от него нужных показаний” в деле MH17.

5 сентября Киевский апелляционный суд освободил из-под стражи фигуранта по делу о катастрофе малайзийского Boeing рейса MH17 Владимира Цемаха. 7 сентября Цемах был одним из тех, кого отправили в РФ в рамках обмена удерживаемыми лицами.

Источник: УНН
Теги: Россия, ЕСПЧ, Украина, MH17, Нидерланды
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.