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Во время заседания аграрного комитета возникла драка между депутатами

Во время заседания аграрного комитета возникла драка между депутатами

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Во время заседания комитета по вопросам аграрной и земельной политики во время рассмотрения законопроекта о рынке земли возникла драка между народными депутатами Украины, передает корреспондент УНН.

Так, во время заседания комитета по вопросам аграрной и земельной политики возникла Дийка между народными депутатами Украины, в которой участвовали нардеп от “ОПЗЖ” Илья Кива и нардеп от фракции “Батькивщина” Вадим Ивченко и нардеп от фракции “Слуга народа” Андрей Мотовиловец. Сейчас представители “ОПЗЖ” и “Батькивщины” заблокировали место председателя комитета.

Председатель комитета Николай Сольский после драки объявил перерыв на 15 минут.

Добавим, фракции “ОПЗЖ” и “Батькивщина” при рассмотрении поправок начали выкрикивать “Позор” с требованием закончить заседание комитета, которое продолжается уже почти 6 часов.

Также, корреспондент УНН передает, что по словам члена фракции “Батькивщина” Вадима Ивченко, агроактивисты из восьми областей завтра отправляются в Киев, чтобы провести акцию протеста под стенами ВРУ.

Напомним, на заседании комитета по вопросам аграрной и земельной политики во время раздачи материалов, а именно таблицы с поправками к законопроекту о рынке земли, представители фракций “ОПЗЖ” и “Батькивщина” выразили позицию о нелегитимности соответствующего заседания и голосования, ведь в таблице у каждой правки указанные решения “принято” и “отклонено”, хотя голосования за соответствующие поправки еще не произошло.

Источник: УНН
Теги: Украина
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