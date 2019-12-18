Пристайко высказался по кандидатуре "нового Волкера"

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Украина догадывается о том, кто будет выполнять роль спецпредставителя США вместо Курта Волкера. Об этом вечером в среду сказал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в эфире одного из телеканалов, передает корреспондент УНН.

“Курт Волкер выполнял функции связного скорее в „нормандском формате“ и шире „нормандского формата“ — в этой проблематике. Он не выполнял функции, которые выполняла его предшественница Виктория Нуланд, которая одновременно возглавляла большой департамент, занимавшийся Украиной”, — сказал Пристайко.

По его словам, у Нуланд были “возможность и дипломаты, что поддерживали в центральном аппарате Госдепа”, а, в свою очередь, Волкер мог сконцентрировать все свои усилия только на одном конкретном треке, не отвлекаясь на другие вопросы украинско-американских отношений.

“Мы сейчас ведем переговоры с американской стороной, какая из этих двух моделей будет использована следующим время. Мы спрашивали уже конкретно есть человек, мы примерно представляем, кто это будет”, — заявил дипломат.

Как сообщал УНН, 27 сентября Специальный посланник Госдепартамента по Украине Курт Волкер, попав под давление президента США Дональда Трампа и его адвоката Рудольфа Джулиани, чтобы найти информацию о демократах, подал в отставку.