В Германии раскритиковали санкции США против "Северного потока-2"

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Канцлер Германии Ангела Меркель видит в переговорах с Соединенными Штатами единственный ответ на принятие Конгрессом США санкций против газопровода “Северный поток-2”. Об этом Меркель заявила в среду, 18 декабря, во время выступления в Бундестаге, передает УНН со ссылкой на DW.

По словам Меркель, в рамках таких переговоров Берлин намерен продемонстрировать Вашингтону, что немецкая сторона “не одобряет” подобных шагов со стороны США.

“Мы против экстерриториальных санкций”, — подчеркнула Меркель. При этом она отбросила вариант с санкциями в ответ.

С критикой в адрес американских санкций против этого газопровода выступила и сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Заскиа Ескене. На ее взгляд, введение штрафных мер против данного проекту “не является особенно дружественным шагом”, заявила она 18 декабря в эфире телеканала ZDF.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Комитет сената США одобрил пакет санкций “из ада” против РФ

По словам Эскен, правительство ФРГ не должно оставлять данное решение Конгресса США без ответа. Эскен убеждена, что реагировать на такой шаг нужно “дипломатическим путем”. Кроме того, политики на назвала “крайне проблематичным”, что Соединенные Штаты таким образом пытаются “повлиять” на подход европейцев.

Напомним, СДПГ вместе с консервативным блоком ХДС/ХСС формируют нынешнюю немецкую правительственную коалицию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сенат США одобрил оборонный бюджет: он предусматривает санкции против газопроводов РФ и помощь Украине

Напомним, в Нафтогазе отреагировали на санкции США против “Северного потока 2”.