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Пристайко анонсировал "интересные новости" по контакам с Трампом

Пристайко анонсировал "интересные новости" по контакам с Трампом

КИЕВ. 18 декабря. УНН. В ближайшее время украинцы увидят "интересные новости о контакте" украинской стороны с администрацией президента США Дональда Трампа. Об этом вечером в среду сказал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в эфире одного из телеканалов, передает корреспондент УНН.

“У нас есть интересные, в ближайшее время эти новости будут объявлены, по контакам с администрацией Трампа и с Трампом. Вы увидите в ближайшее время”, — заявил Пристайко.

На вопрос о том, имеет ли он в виду следующий визит Президента Владимира Зеленского в США, министр ответил: “И визит тоже и контакты все тоже”.

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Напомним, ранее вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба сообщил о том, что Украина работает над организацией полноценного визита Президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты.

Источник: УНН
Теги: США, МИД, Украина, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Вадим Пристайко
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