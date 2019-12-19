Омбудсмен Денисова призвала своего тайского коллегу помочь заключенным украинцам

КИЕВ. 19 декабря. УНН. Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова во время встречи с главным омбудсменом Королевства Таиланд Виддхаватом Раджатануном призвала его помочь заключенным украинцам. Об этом Денисова сообщила в своем Telegram-канале, передает УНН.

“В ходе обсуждения сотрудничества между офисами подчеркнула важность соблюдения прав 21 украинского гражданина, находящихся в тайских тюрьмах. В частности, акцентировала внимание на том, что необходимо в безотлагательном порядке решить вопрос предоставления квалифицированного лечения некоторым нашим гражданам”, — написала Денисова.

В связи этим омбудсмен сообщила, что в ближайшее время обратится к тайскому коллеге с просьбой решить этот вопрос, а в случае, если соответствующая медпомощь не указана в списке — “найти другие доступные пути решения этой проблемы”.

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“Поблагодарила (тайских представителей — ред) за содействие в защите прав и оказании необходимой медицинской помощи гражданам Украины, которые находятся в исправительном учреждении Кlong Prem — Вячеславу Хлебци и Ярославу Яновскому, которые стали жертвами торговли людьми”, — написала Денисова.

Она также добавила, что работники тайского офиса омбудсмена оперативно отреагировали — посетили украинцев и выяснили все проблемы, которые беспокоили: “В частности, благодаря этому, одному из них (украинцев — ред) были вовремя вылечены зубы”.

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Во время визита Денисова также поблагодарила в лице омбудсмена его Величеству Королю Таиланда Раме Х, предыдущего помиловании и уменьшения сроков заключения гражданам Украины в 2019 году по случаю его коронации.

“В свою очередь Виддхават Раджатанун согласился уточнить возможность ускорения рассмотрения ходатайств об индивидуальных королевские помиловании наших граждан”, — отметила омбудсмен.

Уполномоченный ВРУ отметила, что до сих пор не было заключено Соглашение о передаче осужденных лиц между двумя государствами. Поэтому стороны договорились объединить усилия, “чтобы решить эту проблему в кратчайшие сроки”.

Напомним, Денисова сообщила о более 1 млрд грн задолженности за “больничные”.