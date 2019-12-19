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Омбудсмен Денисова призвала своего тайского коллегу помочь заключенным украинцам

Омбудсмен Денисова призвала своего тайского коллегу помочь заключенным украинцам

КИЕВ. 19 декабря. УНН. Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова во время встречи с главным омбудсменом Королевства Таиланд Виддхаватом Раджатануном призвала его помочь заключенным украинцам. Об этом Денисова сообщила в своем Telegram-канале, передает УНН.

“В ходе обсуждения сотрудничества между офисами подчеркнула важность соблюдения прав 21 украинского гражданина, находящихся в тайских тюрьмах. В частности, акцентировала внимание на том, что необходимо в безотлагательном порядке решить вопрос предоставления квалифицированного лечения некоторым нашим гражданам”, — написала Денисова.

В связи этим омбудсмен сообщила, что в ближайшее время обратится к тайскому коллеге с просьбой решить этот вопрос, а в случае, если соответствующая медпомощь не указана в списке — “найти другие доступные пути решения этой проблемы”.

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“Поблагодарила (тайских представителей — ред) за содействие в защите прав и оказании необходимой медицинской помощи гражданам Украины, которые находятся в исправительном учреждении Кlong Prem — Вячеславу Хлебци и Ярославу Яновскому, которые стали жертвами торговли людьми”, — написала Денисова.

Она также добавила, что работники тайского офиса омбудсмена оперативно отреагировали — посетили украинцев и выяснили все проблемы, которые беспокоили: “В частности, благодаря этому, одному из них (украинцев — ред) были вовремя вылечены зубы”.

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Во время визита Денисова также поблагодарила в лице омбудсмена его Величеству Королю Таиланда Раме Х, предыдущего помиловании и уменьшения сроков заключения гражданам Украины в 2019 году по случаю его коронации.

“В свою очередь Виддхават Раджатанун согласился уточнить возможность ускорения рассмотрения ходатайств об индивидуальных королевские помиловании наших граждан”, — отметила омбудсмен.

Уполномоченный ВРУ отметила, что до сих пор не было заключено Соглашение о передаче осужденных лиц между двумя государствами. Поэтому стороны договорились объединить усилия, “чтобы решить эту проблему в кратчайшие сроки”.

Напомним, Денисова сообщила о более 1 млрд грн задолженности за “больничные”.

Источник: УНН
Теги: Украина, заключенные, омбудсмен, Таиланд, Людмила Денисова
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