России отправляет 96-й "новогодний гумконвой" на Донбасс

КИЕВ. 19 декабря. УНН. Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации отправляет 96-ю партию так называемой "гуманитарной помощи" до Нового года на Донбасс. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ, передает УНН.

"Автомобили 96-й гуманитарной колонны МЧС России направляются к российско-украинской границе. Там колонна разделится на две части, каждая из которых после прохождения проверки на пунктах пропуска проследует к пункту своего назначения – одна направится в Донецк, другая – в Луганск" , - говорится в сообщении.

Оккупанты отмечают, что "жителям Донбасса" доставят более 110 тонн "гуманитарных грузов", в составе которых - "медикаменты и новогодние подарки".

В МЧС РФ подчеркнули, что за 2019 год силами МЧС России на Донбасс отправлено более 5300 тонн "гуманитарной помощи".

Как сообщалось ранее в УНН, 12 декабря Россия отправила 95-й "гумконвой" на Донбасс.