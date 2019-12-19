В СНБО показали видео успешных запусков ракетного комплекса "Ольха-М"

КИЕВ. 19 декабря. УНН. В Совете национальной безопасности и обороны Украины обнародовали видео успешного запуска ракет "Ольха-М" на расстояние более 100 км, который провело накануне государственное предприятие "Государственное Киевское конструкторское бюро "Луч". Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу СНБО Украины.

"Вчера состоялись очередные испытания ракет отечественного производства. ГККБ "Луч" совершило 2 успешных запуска "Ольха-М" на расстояние более 100 км. Круговое отклонение составило менее 30 метров", - отметили в пресс-службе.

Отметим, накануне Украина провела успешные испытания запусков ракетного комплекса "Ольха-М". Секретарь СНБО Александр Данилов выразил уверенность в том, что данный вид вооружений позволит Вооруженным Силам Украини успешно выполнять целый ряд задач тактического характера.

Как сообщалось ранее в УНН, на вооружение армии передали первые 100 серийных ракет "Ольха".