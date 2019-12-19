Рада планирует рассмотреть Избирательный кодекс и наказание за кнопкодавство

КИЕВ. 19 декабря. УНН. На очередном пленарном заседании Верховной Рады в четверг, 19 декабря, народные депутаты собираются рассмотреть ряд законопроектов, в частности, относительно добычи янтаря и наказания за кнопкодавство. Также с предложениями Президента Украины планируется рассмотреть Избирательный кодекс Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на повестку дня сегодняшнего заседания.

Так, Верховная Рада планирует продолжить рассмотрение во втором чтении проекта закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения конституционных принципов в сферах энергетики и коммунальных услуг", № 2490-1.

Согласно повестке дня, к рассмотрению во втором чтении запланированы также законопроекты:

проект закона "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно временного порядка применения статей 470 и 481", № 2288;

проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно урегулирования вопроса добычи янтаря", № 2240;

проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения личного голосования народными депутатами Украины", № 2148;

проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно внедрения Единого реестра лиц осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетней или малолетнего и усиление ответственности за преступления, совершенные против половой свободы и половой неприкосновенности малолетней или малолетнего)", № 0887;

проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно предотвращения и противодействия политической коррупции", № 2336;

проект закона "О развитии и государственной поддержке малого и среднего предпринимательства в Украине", № 0942;

проект закона "О внесении изменений в Закон Украины "О научной и научно-технической деятельности", № 0898.

Повторно, с предложениями Президента Украины, планируется рассмотреть Избирательный кодекс Украины, № 0978 и закон "О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины" № 0979.

Согласно повестке дня, запланировано рассмотрение ряда проектов законов в первом чтении, в частности:

проект закона "О государственном регулировании деятельности в сфере организации и проведения азартных игр", № 2285 и альтернативные к нему;

проект закона "О внесении дополнения в статью 14 Закона Украины "О бесплатной правовой помощи" (относительно жителей временно оккупированных территорий)", № 2015;

проект закона "О финансовом лизинге", № 1111;

проект закона "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях (относительно усиления ответственности за нарушение пожарной безопасности в лесах)", № 1149;

проект закона "О внесении изменений в Лесной кодекс Украины относительно проведения национальной инвентаризации лесов", № 2379;

проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления охраны и защиты прав на торговые марки и промышленные образцы и борьбы с патентным троллингом", № 2258.

Также в этот день Верховная Рада планирует рассмотреть ряд постановлений, касающихся образования и внесения изменений в состав временных следственных комиссий Верховной Рады Украины, парламентских слушаний и ратификации международных соглашений.

Напомним, комитет рекомендовал Раде принять законопроект о наказании за кнопкодавство.