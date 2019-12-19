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Зеленский назначил нового постпреда Украины в ООН

Зеленский назначил нового постпреда Украины в ООН

Сергей Кислица

КИЕВ. 19 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский своим указом №916/2019 назначил Сергея Кислицу постоянным представителем Украины при Организации Объединенных Наций. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента, информирует УНН.

"Назначить Кислицу Сергея Олеговича Постоянным представителем Украины при Организации Объединенных Наций", - говорится в сообщении.

Отметим, до назначения постоянным предстаником Украины в ООН Сергей Кислица с марта 2014 года работал заместителем Министра иностранных дел Украины и главой Национальной комиссии Украины по делам ЮНЕСКО.

Как сообщалось ранее в УНН Зеленский назначил начальника ДКИБ СБУ.

Источник: УНН
Теги: ООН, назначения, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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