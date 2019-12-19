Зеленский назначил Ельченко послом в США

КИЕВ. 19 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский назначил Владимира Ельченко Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Соединенных Штатах Америки. Об этом говорится в Указе №911/2019 от 18 декабря, обнародованном на сайте Президента, передает УНН.

"Назначить Ельченко Владимира Юрьевича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в США", - говорится в тексте документа.

Кроме того, Президент подписал указ об увольнении Ельченко с должности Постоянного представителя Украины при Организации Объединенных Наций и Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Ямайке.

"Уволить Ельченко Владимира Юрьевича с должности Постоянного представителя Украины при Организации Объединенных Наций и с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Ямайке по совместительству", - говорится в Указе Президента №910/2019 от 18 декабря.

Напомним, 19 июля Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности 11 украинских дипломатов, среди которых был посол Украины в США Валерий Чалый.